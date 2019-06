Valls y Rivera

Sinceramente no sé a que viene tanto escándalo en Ciudadanos con la propuesta de Manuel Valls de votar a Ada Colau para impedir que el republicano Ernest Maragall sea elegido el nuevo alcalde de Barcelona el próximo 15 de junio. ¿Alguien sabe la verdadera matraca que puede dar la factoría independentista si controla ERC la Alcaldía de la capital catalana? No nos lo imaginamos. Valls tiene altura de miras y no está cegado por la ansiedad de poder que a cada paso que da exhibe Rivera. Barcelona en manos del independentismo sería un altavoz internacional del procés de efectos realmente imprevisibles.