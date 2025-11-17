Comenta Compartir

Los médicos y sanitarios de nuestro país han vuelto a salir a la calle. Reivindican lo mismo que llevan años pidiendo: condiciones dignas, salarios justos ... y un reconocimiento que vaya más allá de los aplausos. Sin embargo, la sociedad parece haber desarrollado una preocupante memoria selectiva. En pandemia los convertimos en héroes. Aplaudimos desde las ventanas cada tarde, agradecidos por su entrega mientras el miedo nos paralizaba. Hoy, cuando vuelven a levantar la voz para denunciar la precariedad y la sobrecarga que sufren, les damos la espalda. Ya no son héroes, solo trabajadores que protestan. Protestas que, por cierto, han pasado sin pena ni gloria, como si el agotamiento y la frustración de quienes sostienen nuestra sanidad no fuera con nosotros. Resulta inquietante que, como ciudadanos, necesitemos volver a sentirnos vulnerables para valorar a quienes nos cuidan. ¿Qué más necesitamos para levantarnos y reclamar que se trate con dignidad a quienes nos devuelven la salud? La sanidad pública es uno de los pilares más valiosos de nuestra sociedad, pero lo estamos erosionando a base de indiferencia. Exigir un trato laboral justo para los profesionales sanitarios no solo va de médicos, va de todos nosotros, de la sociedad que queremos construir, una que no olvide, valore y cuide a quienes nos cuidan.

