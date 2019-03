Vacunas, sí y obligatorias

La importancia de la vacunación está fuera de toda duda. Y los gallegos lo tienen claro. Es por ello por lo que con cierta envidia leo que Galicia está a punto de convertirse en la tercera comunidad autónoma de España que exige que los niños estén al día de la vacunación para poder matricularse en sus escuelas infantiles públicas. Una noticia que pone en la palestra nuevamente posiciones a favor o en contra de la obligatoriedad de las vacunas: libertad individual versus responsabilidad social. La posibilidad de obligar a estar vacunados para acudir a los centros escolares tiene aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que así se consigue vacunar a la mayoría de los niños. Lo negativo, algo tan poco deseable como que los padres que no quieran vacunar a sus hijos se distanciarán del sistema educativo público. Lo ideal sería no obligar a nadie sino tratar de cambiar la conciencia de todos. Hasta entonces, yo abogo por un marco legal que garantice la obligatoriedad de aquellas vacunas que sean claramente beneficiosas para la colectividad y por la voluntariedad en aquellas en las que no se pone en riesgo la salud de la población, sino que el riesgo de enfermedad es individual (como por ejemplo la del VPH).

:: IRANTZU ZUBIAUR MUNGIA (BiZKAIA)