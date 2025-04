Vacunación Covid

Comenta Compartir

Tengo 60 años y he sido operado seis veces con anestesia general. Hace unos años, tras una operación de apéndice, me dio un tromboembolismo pulmonar masivo/infarto pulmonar afectando a los 3 lóbulos, etc. Estuve 30 días en coma inducido en la UVI. Informé a Osakidetza, pidiéndoles que no me vacunen con AstraZeneca por su efectos secundarios. La respuesta, negativa. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿17 euros? (precio de la vacuna Pfizer).