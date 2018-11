Urkullu marca terreno Entre líneas La visita de Torra ha servido para que el lehendakari lance un aviso para navegantes frente a las tentaciones rupturistas ALBERTO SURIO Domingo, 18 noviembre 2018, 09:41

El honorable Quim Torra ha visitado Euskadi y ha constatado la dualidad que vive el mundo nacionalista. Por un lado, han quedado claras sus diferencias con el lehendakari Iñigo Urkullu, que ha marcado con nitidez su territorio, lo que supone un aviso para navegantes en el PNV frente a las tentaciones rupturistas. El debate sobre la reforma del Estatuto de Gernika no está ni mucho menos zanjado tras el pacto del preámbulo alcanzado entre el PNV y EH Bildu y la puesta en marcha de una comisión de expertos que redactará un texto de articulado. Urkullu ha explicitado su apuesta por un proyecto que sea viable con la legalidad, que se sustente en una mayoría amplia e integradora y que no deje la batuta a los movimientos sociales en detrimento de los partidos. Una visión distinta del maximalismo de Torra en su exigencia del derecho de autodeterminación y en su desprecio a cualquier 'tercera vía' para profundizar en el autogobierno dentro del marco legal español. Cuando este grupo de juristas termine su trabajo, la dirección del PNV tendrá que tomar una decisión. Si no hay un acuerdo amplio, puede que sea de nuevo la oportunidad de Urkullu para plantear una iniciativa. La izquierda abertzale, entonces, denunciará la nueva 'traición' autonomista jeltzale.

El president de la Generalitat ha aprovechado su estancia en el País Vasco para apoyar las consultas promovidas para hoy por Gure Esku Dago y para explicar la voladura de puentes con el Gobierno de Pedro Sánchez por su supuesta falta de movimientos, sobre todo tras la petición de penas por rebelión por parte de la Fiscalía. Llamaba la atención el aplauso con el que el president era aclamado en el Kursaal tras el solemne anuncio de que los independentistas catalanes rechazarán los Presupuestos presentados por Pedro Sánchez.

El secesionismo catalán también corre riesgos con su opción por finiquitar la legislatura española o dejarla en vía muerta. Una parte de su electorado no lo va a entender. Sobre todo si la consecuencia es el regreso de la derecha al poder, con un discurso territorial muy virulento que, en este caso, podría cristalizar en una suspensión indefinida de la autonomía catalana mediante la aplicación el articulo 155 de la Constitución. ¿Es lo que busca el tándem Torra-Pugdemont? Quizá desea que prospere el 'cuanto peor mejor' para resucitar la espiral acción-reacción y así, en plena ebullición emocional tras una sentencia dura a los dirigentes del procés, anticipar las elecciones catalanas para reforzar su mayoría.

Si hay algo que sorprende de todo esto es el proceso de radicalización de la burguesía convergente catalana. Que una clase media instalada en un territorio de confort haya dado un salto al peligro de una aventura tan imprevisible es una asignatura que un día se estudiará en las facultades de ciencias políticas. El mensaje de Torra reflejó hasta que punto el discurso histórico de deslegitimación del sistema democrático español, durante décadas manejado por la izquierda abertzale, ha calado en el soberanismo catalán. Esa paradoja se hace muy visible en Euskadi y chirría e incomoda a la mayoría del nacionalismo vasco institucional.

En este contexto Urkullu aspira a poner sobre la mesa del debate una vía reformista para encarar lo que no fue posible en el pacto constitucional de 1978. El lehendakari busca el aval del PSOE y Podemos para emprender una operación para 'quedarse' en España, pero de otra manera bien distinta, con reconocimiento de su realidad plurinacional Mientras tanto, Torra sigue en una partida de choque que, en lugar de propiciar una evolución inteligente del modelo de Estado, puede provocar todo lo contrario y dar excusas a la respuesta más reaccionaria, a un repliegue identitario que provoque la reaparición de los viejos fantasmas familiares. Nosotros y ellos, la vieja historia de Europa de catastróficos recuerdos.