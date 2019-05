Urbanismo en el medio rural

Pongamos unos ejemplos no inventados, ya que existen documentos probatorios en los ayuntamientos y en la Diputación. Los cuatro casos han sido denunciados al Ararteko. Solicitud para construir una borda el 4/11/2016 y respondida por la Diputación el 11/01/2019, dos años y cinco meses después. En el terreno se cultivan hortalizas y se crían ovejas sasiardi, asno de las Encartaciones y cabras azpigorri, especies en riesgo de extinción. El informe del técnico, que por cierto no ha visitado el lugar, es inaceptable, pues aplica las mismas normas a bordas que a nuevos caseríos con base en un decreto foral de 1998 que la actual legislación no reconoce. No nos recibe la diputada de Medio Rural ni el diputado general. Son tres caseríos muy viejos, dos en Azpeitia y uno en Getaria. Se pidió para los tres que se declarase la situación de ruina legal para poder construir uno nuevo, perdiendo el viejo la habitabilidad. Contestaron a una consulta de Azpeitia después de dos años y cinco meses; a la otra no se ha respondido y este mes va a hacer un año. La consulta en el caso de Getaria se hizo el 20 de julio de 2018 y el interesado no ha recibido respuesta hasta el momento. Algunos alcaldes dicen que desautorizar al técnico municipal trae complicaciones (¿?). Terminamos diciendo que actuaciones de la Administración como las descritas potencian indudablemente el 'vaciado de los pueblos' del que tanto se habla en la actualidad