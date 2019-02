Unirse para vencer

No les une más que el afán de poder, pero este debe ser más fuerte que cualquier otra cosa, porque les une, vaya que si les une. Ahí están, esperando al acecho, para ir a por ellos. Desde generaciones, siempre unidos, para hacerse con el poder, no importa el precio, ni quien caiga, ni lo que haya que hacer. La meta es hacerse con el poder. El país o la nación, como les gusta decir, les importa poco, las personas o ciudadanos menos. Ellos prefieren tener esclavos, que no abran la boca, que no protesten, que vivan para trabajar para ellos, y cuando mueran, que haya más para seguir trabajando en silencio, callados. El sur del país es buena prueba de ello. Da igual quién gobierne, ahí mandan los de siempre. Los caciques de toda la vida y eso es muy dificil cambiarlo. Llevamos 40 años de atraso y eso aunque parezca que no, se nota. El miedo y otras cosas peores como rencillas y envidias han sido caldo de cultivo. Habría que saber la verdad de la historia, no las historias que cuentan. ¿Es lógico que el que roba para comer esté en la cárcel y l@s que han robado miles de millones están en libertad y aclamados? De nosotros dependerá que eso siga así, o no.

::MARI CARMEN BALBOA DE SANDOVAL TOLOSA