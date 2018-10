UNIDADES DIDÁCTICAS

Una facción del ejército se rebeló contra un gobierno de legitimidad democrática, provocó una guerra sangrienta e instauraron una dictadura. La dictadura duró cuarenta años y persiguió y abolió todas las libertades, por ley y con violencia, sin respeto alguno a los derechos humanos, aquí y en Cabreros del Monte. Contra la dictadura, y so pretexto de defensa del pueblo vasco, nación y libertades, surgió una organización armada. Instaurada ya la democracia la organización, actuó contra esta, asesinando y extorsionando con violencia, hasta que cejó en sus métodos. El sistema democrático se defendió, pero no siempre sin caer en la perversión de métodos como la tortura y asesinato.

Si no se está de acuerdo en esta base mínima para el guion de un relato de eso que nos ha dado en calificarlo como «algo que nunca debió haber sucedido» no hay unidad didáctica ni pieza pedagógica que valga. Y me da que es eso, que no estamos de acuerdo, que nos cuesta reconocer que la violencia a lo que se enfrentó es a la democracia, a pesar de la obligación ineludible de contar así la historia.

El nazismo enterró en su seno más de un sentimiento y pensamiento que en origen no tenían porque no ser nobles. Eso ni justifica sus crímenes, ni convierte en indispensables la reparabilidad de sus sufrimientos. No podemos decir que Hitler no sufriera. Ni siquiera que Stalin no sufriera, y menos que su sufrimiento, ni las penurias de la clase obrera, justificaran o necesitaran los crímenes que perpetró.

La democracia y las causas nobles son indispensables, y los crímenes son crímenes que no se deben justificar ni por el texto ni por el contexto.