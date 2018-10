Qué le voy a hacer si nací antes de lo que me corresponde? Soy del baby boom, mi DNI lo dice pero, snif, snif, quiero ser millenial y tengo alma de ello. Si llevo cinco temporadas escuchando en podcast con fruición 'La vida moderna' y tengo que explicar a los tardo-hippies de mi edad que es un programa de radio «de la puta SER» (sí, en la misma emisora de Iñaki Gabilondo lo dicen así) y alertarles, para que no se asusten, de que se dicen algunas 'cosas'. Si sugiero a mis compas que vean la serie 'Paquita Salas', el título les parece rancio y les hacer arrugar la nariz ¿Paquita Salas? Y creen que les hablo de una señora estilo Gracita Morales. A los dos programas les acaban de conceder el Premio Ondas.

Soy flexiteriana, nutricionalmente, de toda la vida antes de que nos llamáramos así (adoro las alcachofas y los espárragos frescos a la vez que el jamón) y no sueño con trabajar en un lugar donde relajarme con un futbolín pero me encantaría un taller exprés de cocina en la oficina. Tampoco adoro exactamente a los unicornios de moda pero sé que hay un sitio mágico en Urgull donde se encuentran tréboles de cuatro hojas y lo estoy buscando.

Hoy me he vuelto a emocionar con una instagramer, la Vecina Rubia, una fanática de los brilli-brilli y la ortografía. Una seguidora le ha corregido amablemente: «Rubia, no has puesto acento a la palabra 'íntegro'». Y ella, encantadora: “Muchas gracias, está corregido”. Un bicho raro así en las redes sociales es para comérsela.

Por cierto, sigo sin entender el mecanismo de 'La ruleta de la suerte' y es algo que me tortura antes del telediario: me lo quedo, compro, resuelvo, botecito de mi corazón...

Resistiré.