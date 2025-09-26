Trump, el emprendedor

Comenta Compartir

No salgo de mi asombro al saber lo que pretende hacer 'el rey de los aranceles', es decir, Donald Trump, en la franja de Gaza. ... Todo el mundo parece estar en contra de la masacre de Israel sobre los palestinos y sus territorios, refugio y vida de los habitantes que se ven expulsados de sus casas trasladando sus enseres como pueden, empujando vehículos que van rumbo a nadie sabe dónde. Y muchos, a pesar de la barbarie y la destrucción, siguen diciendo que van a aguantar hasta el final. Mientras la población sufre ataques constantes, bombardeos, la pérdida humana, la falta de comida, electricidad, agua, de la higiene más básica, de servicios sanitarios... mientras sobreviven a duras penas al desastre más absoluto, el presidente estadounidense hace planes para convertir el territorio palestino en un balneario a orillas del mar. Lujo urbanístico con rascacielos, centros comerciales y toda clase de ocio para goce de los turistas. La Riviera de Oriente Próximo. Habrá que esperar –el proyecto es a largo plazo–, pero Trump insiste: después de la destrucción total de Gaza, EE UU se hará cargo y levantará un oasis sobre las ruinas y los muertos de esta cruel devastación. El tiempo será testigo. Ojalá juntemos cordura y arrestos para detener entre todos este genocidio.

