Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El columpio

En venta

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Comprar una casa suele asociarse –salvo que sea para especular– con el comienzo de una nueva vida. Por eso, los agentes inmobiliarios muestran las viviendas ... con una energía muy concreta que apunta siempre al futuro. Sin embargo, cuando enseñan pisos de segunda mano, que conservan los muebles de los anteriores moradores, siento a menudo un abatimiento severo. Me fijo en las camas sin colchón cubiertas por colchas de raso, reparo en aquellos muebles de madera oscura que antes estaban en todos los salones, observo las bañeras de colores. Todo ha sido cuidado con esmero. No es difícil imaginar en esos pisos a familias, bregando con el día a día, ni imaginar después la marcha de los hijos, el envejecimiento de los padres. Quiero pensar, cuando miro esos anuncios, que los propietarios tal vez se hayan mudado a una casa más cómoda o regresado al pueblo; pero percibo en las imágenes un silencio hondo y denso que no remite al comienzo de nada, sino al final de todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  8. 8 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  9. 9

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
  10. 10

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En venta