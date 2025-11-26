Comenta Compartir

Comprar una casa suele asociarse –salvo que sea para especular– con el comienzo de una nueva vida. Por eso, los agentes inmobiliarios muestran las viviendas ... con una energía muy concreta que apunta siempre al futuro. Sin embargo, cuando enseñan pisos de segunda mano, que conservan los muebles de los anteriores moradores, siento a menudo un abatimiento severo. Me fijo en las camas sin colchón cubiertas por colchas de raso, reparo en aquellos muebles de madera oscura que antes estaban en todos los salones, observo las bañeras de colores. Todo ha sido cuidado con esmero. No es difícil imaginar en esos pisos a familias, bregando con el día a día, ni imaginar después la marcha de los hijos, el envejecimiento de los padres. Quiero pensar, cuando miro esos anuncios, que los propietarios tal vez se hayan mudado a una casa más cómoda o regresado al pueblo; pero percibo en las imágenes un silencio hondo y denso que no remite al comienzo de nada, sino al final de todo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión