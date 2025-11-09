Que vengan ya

Comenta Compartir

Desde que leí 'Sin noticias de Gurb', del reciente Premio Princesa de Asturias Eduardo Mendoza, simpatizo con los alienígenas. A mí, que me da miedo ... casi todo, que no me distingo por mi audacia, me gustaría, en cambio, ser testigo de la llegada de otras civilizaciones a la Tierra. Se trata de una posibilidad que tenía olvidada, pero estos días, gracias a un científico de Harvard, se ha extendido la tesis de que el cuerpo celeste 3I/ATLAS que anda por ahí fuera sea una nave alienígena. La mayor parte de los expertos cree que la teoría es un disparate pero, por supuesto, eso no ha detenido las especulaciones. Al ver algunos foros de internet da la impresión de que estamos, en general, deseando que nos visiten. Imaginen cuánto podríamos aprender de seres que vienen de tan lejos. Se nos brindaría la oportunidad de entender mejor el universo, de despejar fórmulas y de responder, quién sabe, a la gran pregunta de nuestro tiempo: ¿Cómo tenemos que interpretar lo de Rosalía?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión