Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El columpio

Que vengan ya

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde que leí 'Sin noticias de Gurb', del reciente Premio Princesa de Asturias Eduardo Mendoza, simpatizo con los alienígenas. A mí, que me da miedo ... casi todo, que no me distingo por mi audacia, me gustaría, en cambio, ser testigo de la llegada de otras civilizaciones a la Tierra. Se trata de una posibilidad que tenía olvidada, pero estos días, gracias a un científico de Harvard, se ha extendido la tesis de que el cuerpo celeste 3I/ATLAS que anda por ahí fuera sea una nave alienígena. La mayor parte de los expertos cree que la teoría es un disparate pero, por supuesto, eso no ha detenido las especulaciones. Al ver algunos foros de internet da la impresión de que estamos, en general, deseando que nos visiten. Imaginen cuánto podríamos aprender de seres que vienen de tan lejos. Se nos brindaría la oportunidad de entender mejor el universo, de despejar fórmulas y de responder, quién sabe, a la gran pregunta de nuestro tiempo: ¿Cómo tenemos que interpretar lo de Rosalía?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Que vengan ya