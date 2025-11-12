Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El columpio

Monstruos

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Podrá sentarse tranquilamente en una terraza, bajo el tibio sol de las mañanas de invierno; podrá pedirse un trago, quizá con una tapa, sonreír, dejar ... propina. Podrá hacerlo porque las penas con las que se castiga el delito de maltrato animal, incluso en su tipo agravado, no superan los 24 meses de prisión. Es decir, si el infractor no tiene antecedentes, se librará de entrar en la cárcel. Podrá sentarse en esa terraza, ya digo, a pesar de que el día anterior entrara a una protectora de La Palma del Condado, en Huelva, y solo o acompañado, aún no se sabe, matara a una galga con un destornillador. La perra se llamaba Jara, tenía doce años; los miembros de la protectora dicen que era muy noble, que nunca hizo daño a nadie.

