El mercado y la menopausia

Comenta Compartir

Hasta hace muy poco, los medios de comunicación y las redes sociales apenas prestaban atención a la menopausia; ahora, en cambio, se informa con insistencia ... sobre su sintomatología: sudoración, insomnio, disminución del ritmo metabólico, aumento de la osteoporosis, redistribución de la grasa corporal, rabia irracional, niebla mental persistente y un largo etcétera. Sin duda, la alteración hormonal que se experimenta en esta etapa se manifiesta de diversas maneras y creo que es muy bueno que se hable de ello con naturalidad, lejos del clichés, y que se aconseje, por supuesto, llevar una vida sana. Sin embargo, observo que la parafarmacia y la industria de la alimentación han encontrado un filón que se refleja en la publicidad. La tristeza inexplicable es otro de los síntomas, pero después de ver algunos de los anuncios dirigidos a mujeres que afrontan la menopausia, puede que tan inexplicable no sea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión