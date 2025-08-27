Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lengua azul

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

En mitad de la crisis de los incendios, que ha dejado de manifiesto la falta de prevención y de medios para hacer frente al fuego, ... han irrumpido voces que piden que en el monte haya más cabras. Estoy de acuerdo con el hecho de que las personas que viven en el medio rural saben cuidar del mismo, pero de poco sirve que estos días las reivindiquemos, si después no les compramos sus productos porque preferimos los que nos colocan en las grandes superficies comerciales.

