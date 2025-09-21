Fotos y más fotos

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Hasta hace poco, gracias a internet, podíamos hacernos una idea de manera cómoda y rápida de cómo era un lugar sin visitarlo. Ahora, con los ... filtros y la inteligencia artificial, es muy difícil saber si lo que estamos viendo en la pantalla es real o falso. Resulta paradójico que en estos tiempos en los que todos llevamos una cámara fotográfica en el teléfono y que contamos con canales de difusión, sea tan difícil ver instantáneas que reflejen sin trampas un lugar. Las agencias de viajes desempolvarán el eslogan publicitario definitivo: viaje para ver mundo. Como si no viajáramos ya bastante. He leído que Brigitte Macron va a presentar unas fotografías en una demanda por difamación que ha interpuesto contra una pesada de Estados Unidos que lleva años diciendo que la francesa es un hombre. Que aproveche Brigitte ahora que de momento las fotografías siguen admitiéndose como prueba, pronto no valdrán para nada.

