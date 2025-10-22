La corporación
Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00
Este lunes, un fallo en la nube de Amazon produjo problemas en aplicaciones y servicios de internet. Entre otras contrariedades, los datáfonos de algunos supermercados ... dejaron de funcionar con lo que quienes no llevaban dinero en efectivo tuvieron que irse sin la compra.
Antes de que fuéramos una sociedad tan avanzada, existía una operación basada en la confianza, que seguro que sorprende a los más jóvenes: la compra 'se fiaba', es decir, puntualmente, se permitía al cliente comprar sin dinero y ya pagaría después. Amazon, esa corporación a la que votantes de izquierdas y de derechas, hipotecados y rentistas, brindamos nuestro apoyo cerrado, ofrece muchos productos y servicios, pero, por lo que sea, el de 'fiar' no lo incluye. Aún así seguiremos comprando en este tipo de plataformas hasta que la última tienda de barrio eche la persiana definitivamente. Nos preguntaremos, al ver las calles vacías, cómo fuimos capaces de llegar a ese punto. Solo habrá una respuesta: insistiendo.
