Triste rutina

Esta mañana, una vez más, mi avión a Barcelona no estaba ni se le esperaba. Explicación difusa y pocos ya que preguntan. La cola avanza lentamente con los incautos que han picado comprando un servicio que adquiere tintes de tomadura de pelo. El precio del billete no es ninguna ganga y, a la hora de ofertarlo, ninguna web advierte de que la probabilidad de quedarse en tierra es del 30%. ¿40% tal vez? ¿Alguien sabe? No parece que la lógica de Vueling tenga alguna relación con satisfacer a clientes que necesitan trasladarse de un lado a otro. Es evidente que el viajero no cuenta, no importa, no es la prioridad... El espectáculo mañanero se repite con colas de turistas desorientados por una incipiente jornada de incertidumbres, autobuses a precio de avión, aeropuertos alternativos, nuevas colas, reclamaciones estériles y reubicaciones imposibles. Tanta aventura para finalmente no llegar a sus enlaces y acordarse para siempre de lo «bien que se lo pasaron entre nosotros». A los que vuelan por trabajo y no llegan a su destino, este servicio sin 'plan B' seguro que ya ha arruinado a más de uno. ¿Es honesto mantener la ficción de ofertar un servicio que no es real? No sé a quién le compete poner sentido común en este caos, pero por lo que nos jugamos muchos, vale la pena tomarse muy en serio este asunto.