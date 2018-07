Transformar el mundo juntos La Universidad es testigo de un contexto de secularización creciente y parece que se aleja de la experiencia religiosa. Es una manera que tiene Dios de hablar a las personas con fe JOSÉ MARÍA GUIBERT UCÍN Rector d ela Universidad de Deusto Jueves, 26 julio 2018, 06:56

Entre los pasados días 8 y 12 tuvo lugar en la Universidad de Deusto la Asamblea Mundial de Universidades Jesuitas. El encuentro reunió en Bilbao a más de 300 presidentes y rectores de las más de doscientas universidades jesuitas bajo el lema 'Transforming Our World Together' (Transformando el mundo juntos). Deusto se convirtió durante unos días en la capital de las universidades jesuitas del mundo.

La satisfacción por el éxito de la Asamblea, los avances experimentados y los parabienes por su organización no han de ocultar la más importante de las preguntas: el para qué. ¿Tienen sentido en el siglo XXI las universidades de la Compañía de Jesús? ¿Las universidades contribuyen significativamente a un mejor cumplimiento de la misión de la Compañía de Jesús en el mundo? Éstas son las preguntas. Los discursos, debates y resoluciones de estos días en torno a las mismas me invitan a las siguientes reflexiones.

La primera va directamente al corazón de la respuesta, y ésta es: sí. La Asamblea, y expresamente las intervenciones del padre General en la misma, han reafirmado el papel nuclear de lo universitario en la misión de la Compañía de Jesús. La Compañía confía en sus universidades como ámbito prioritario de misión. Es, sin duda, la mejor de las noticias. Ahora bien, la confianza tiene su contrapartida: la exigencia. Las universidades estamos obligadas a seguir demostrando con hechos que seguimos siendo dignas de esa confianza, y que la inversión de la Compañía de Jesús en sus universidades sigue mereciendo la pena.

1. Universidad y contexto. La Universidad es a la vez testigo y actor de procesos de cambio profundos, complejos e interdependientes de nuestra historia. También experimenta en su seno las tensiones propias del contexto social y cultural. La universidad se siente y se sabe frágil ante las incertidumbres de la historia.

2. Universidad y carisma. La Universidad tiene la misión de humanizar la historia. El carisma ignaciano quiere inspirar esa labor, siendo parte de una fecunda tradición intelectual humanista, enraizada, a su vez, en la fe cristiana. Nuestro carisma es una invitación a interpretar la realidad desde una óptica particular. Se trata de mirar al mundo desde el amor, desde el amor que decimos viene de Dios, y se trata también de dejarse afectar por el grito de los seres humanos que claman justicia, las víctimas, los marginados, los excluidos o aquellos a quienes se les niegan sus derechos. En un contexto así, la Compañía de Jesús plantea el reto de hacer esfuerzos especiales para llegar con sus programas formativos a desplazados y refugiados y a poblaciones geográfica o socialmente alejadas y marginadas. Esto es parte de nuestra misión. Tenemos ya algunos ejemplos.

3. Universidad y transformación social. La Universidad, desde una lectura así de la realidad, se convierte en un proyecto de transformación social. Como dice la última Congregación General, el apostolado intelectual está para «ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras sociedades». Paz, reconciliación, contribución a la justicia social y económica, desigualdad, violencia, migraciones forzadas, discriminación racial, autoritarismos y populismos, deterioro del medio ambiente, diálogo intercultural e interreligioso, cultura digital... Éstas han sido las cuestiones debatidas en Bilbao. Éstos han de ser nuestros retos: generar conocimiento, formar y tener una presencia social activa, y todo ello al servicio de las personas y su dignidad y una humanidad más justa.

4. Universidad y secularización. La Universidad es testigo de una secularización creciente en algunos contextos y parece que se aleja de la experiencia religiosa como tal. Esto, visto desde una fe sociológica, puede parecer una pena. Pero desde una fe más profunda, el fenómeno de la secularización hay que verlo como una manera que tiene Dios de hablar a las personas con fe. La fe no depende de que tenga más o menos éxito social. En vez de quedarnos bloqueados por este hecho, hemos de preguntarnos qué nos está queriendo decir Dios con esto. Por ejemplo, Dios, con la secularización, nos hace ser críticos, nos libera de seguridades y certezas. Nos invita a pasar de los signos del poder y de lo establecido, al poder de los signos. Acoger al inmigrante, fomentar el diálogo con personas de otras culturas y religiones, aceptar las distintas situaciones y formas de familia, o reconocer las personas por su ser y su fe y no por su orientación o condición sexual pueden ser signos y expresiones de una nueva fe. La secularización no se da porque Dios haya desaparecido. Más bien, Dios sigue actuando y hemos de interpretar cómo.

5. Universidad e identidad. La Universidad es un espacio que nos recuerda que nuestra identidad no es nuestra historia. La identidad es lo que hacemos y aportamos hoy. La historia hay que verla como algo inspirador e iluminador, pero la fidelidad es dar respuestas nuevas a tiempos actuales. Nuestra espiritualidad es radicalmente inconforme, abierta siempre a procesos inéditos y a nuevas opciones. Es una llamada a responder de un modo creativo e innovador a los signos de los tiempos, desde unos valores concretos, desde un humanismo inculturado.

Hasta aquí mis reflexiones. Creo que podrían resumirse en una sola frase: ahí hay que estar, ahí hay que mojarse, ahí hay que aportar. Y en un compromiso: estaremos, nos mojaremos, aportaremos. Éste es el verdadero sentido de unir el adjetivo 'jesuita' al sustantivo 'universidad'.