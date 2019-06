La tortura y los torturadores

El debate de la tortura está en plena efervescencia y como fruto de ello el Parlamento Vasco ha decidido que cada 26 de junio se recuerde a quienes la padecieron. Debemos reconocer que durante medio siglo ha existido una organización que torturaba a toda la sociedad hasta la saciedad; los torturadores decidían quién, cómo y cuándo debía abandonar el mundo de los vivos. La libertad en su más mínima expresión quedaba cercenada, todo supeditado al arbitrio del 'Gran Torturador' quien de forma totalitaria vigilaba todo y a todos ejerciendo en sus peculiares «juicios» de acusación particular, fiscal, juez y sayón. Gente de bien asesinada, herida, desplazada, arruinada, boicoteada, ninguneada; leprosos y apestados sociales obligados a no relacionarse con nadie fuera de su ámbito, muertos vivientes, condenados a vivir en sus lazaretos, señalados con el dedo, obligados a llevar siempre el sambenito y la coroza so pena de acabar en la hoguera; una sociedad esclavizada al silencio y a la paz de los camposantos. Una sociedad torturada. Miles y miles de casos avalados por sentencia judicial, no meras denuncias indemostrables salvo una muy exigua y testimonial minoría cuyos perpetradores fueron condenados y con razón. El torturador ya no puede ejercer y la sociedad una vez rotos sus grilletes y mordazas, vive, disfruta, crea riqueza, ejerce de anfitriona porque ha dejado de ser torturada. Una gran idea institucionalizar el 26 de junio, gracias a su promotora, como día contra la tortura que nos haga recordar ese aciago medio siglo subyugados por una cuadrilla de vesánicos, de «dráculas» para quienes la tortura era su modus vivendi y la sangre su bebida predilecta, su pócima milagrosa.