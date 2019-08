Muertos de hambre, de sed, por enfermedades curables, minados por una miseria insoportable, afectados por guerras, catástrofes naturales, graves abusos de toda índole, crímenes... Aunque sea muy reducida la información que nos llega de todas estas desgracias que pululan por el mundo, resulta indigerible. Suficiente para bloquear la alegría de vivir de todas las personas sensibles de los países más desarrollados, como el nuestro. Al margen de la fortaleza del ego de cada uno, si fuéramos consecuentes con el drama de todo esto que pasa en el mundo, colapsaríamos. Caeríamos en la desesperanza, factor de riesgo del suicidio, pues no se ven salidas a nivel personal. Pero nos salva la inconsciencia, la comodidad, el olvido, modos de torear la realidad ingrata. Pues no se puede vivir sin amar la vida y no hay manera de amarla si no se le ve el lado bueno. Así que urge focalizar la atención en su lado bueno, que lo tiene, pese a todo lo malo apuntado. Es éste un modo pedestre, sí, de ser indulgentes con nosotros mismos y el único que permite tirar adelante.