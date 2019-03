Tomar la calle de nuevo

Próxima ya la celebración del 8-M, quizás no estaría de más que todas las mujeres (las que estén por significar esa fecha y las que quizá se olviden de los dramáticos sucesos por la que la celebramos) tomemos las calles de nuevo, para hacernos oír una vez más reivindicando y luchando por una igualdad plena y absoluta en esta sociedad y en el mundo en el que vivimos. Atrás quedan en la memoria los ecos reivindicativos del pasado 2018. Aquella fecha, sin duda, pasará como histórica para nuestras hijas, hijos y generaciones venideras, como el día en que madres, abuelas y seguro que padres gritaron en las calles que hasta ahí llegábamos, ya hartas de que nuestras voces no solo se escuchasen cuando interesaba. Ha pasado ya casi un año entero y no parece que el panorama haya sufrido cambios significativos. Diría que hasta ha empeorado. Se suceden en los últimos meses declaraciones e intenciones de determinados personajes que parecen desear que retrocedamos quizás a siglos pasados, dado lo peligroso de sus opiniones e ideas, que me hacen pensar seriamente si su salud mental está bien equilibrada. No nos olvidemos tampoco de esas mujeres y niñas igualmente valientes del llamado Tercer Mundo, que si nos ponemos a comparar con el nuestro debemos sentirnos afortunadas. Por ellas, por todas, tomemos la calle de nuevo.

:: MARÍA OLGA SANTISTEBAN ZALLA (BIZKAIA)