Lo que nos toca hacer ahora

En menudo lío te has metido», «te deseo buena suerte», o «vas a necesitar mucho ánimo» son frases que he escuchado en las últimas semanas cuando personas de mi entorno han sabido que el Parlamento Vasco, a propuesta de Elkarrekin Podemos, me ha nombrado integrante del grupo técnico al que se le ha encomendado la redacción de un texto articulado de reforma del Estatuto de Autonomía vigente.

Estas palabras, pronunciadas con la intención de transmitir energía, muestran la desconfianza y las limitadas expectativas que existen en nuestra sociedad respecto al proceso que se abre ahora. El recorrido de la Ponencia del Parlamento Vasco para la Actualización del Autogobierno de Euskadi evidencia que el asunto es complicado. La ponencia inició su andadura en enero de 2017 y después de muchos meses de, a buen seguro, complicado y duro trabajo aprobó un conjunto de bases con el apoyo de solo dos de los cinco grupos (PNV y EH Bildu) en tanto que los otros tres (Elkarrekin Podemos, PSE y PP) presentaron sus votos particulares. Los partidos tampoco fueron capaces de ponerse de acuerdo en la redacción de la encomienda para el grupo técnico y el encargo que se nos ha hecho tuvo el respaldo de tres de los cinco grupos: PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Con estos antecedentes no es de extrañar el escepticismo de mucha gente.

En todo caso, es un acierto metodológico intercalar en el proceso de reforma estatutaria un paso intermedio de carácter técnico que abra la oportunidad de llevar adelante un trabajo más sosegado y alejado tanto de la intensidad del debate parlamentario como de los focos mediáticos. Más aún teniendo en cuenta las más que probables distorsiones derivadas de la contienda electoral de los comicios forales y municipales en la primavera de 2019. Dentro de ocho meses, si todo va bien, la tarea volverá al espacio que le corresponde, al Parlamento Vasco, después de que el grupo técnico finalice su encargo. Aprovecho para decir que, aunque muchos medios insistan en denominarlo así, no formamos un grupo de juristas puesto que yo provengo de la Ciencia Política y no, como mis cuatro compañeros en esta tarea, del campo del Derecho. Confío en que seamos capaces de sumar las aportaciones de cuatro hombres juristas y una mujer politóloga con diferentes trayectorias académicas y profesionales, sensibilidades sociales, orígenes geográficos e itinerarios políticos e institucionales.

El Estatuto cumplirá pronto 40 años, periodo en el hemos asistido a enormes transformaciones sociales y políticas que inevitablemente han modificado nuestro contexto institucional y nuestra convivencia colectiva. En estas décadas, todos los estatutos de las otras Comunidades han sido reformados de forma sustantiva, en varios casos más de una vez, siendo el último ejemplo el de Canarias, que hace solo unos días ha aprobado su nuevo Estatuto. En Euskadi las propuestas y los intentos de reforma del Estatuto han fracasado hasta el momento, pero el cese definitivo de ETA en 2011 ha hecho desaparecer afortunadamente uno de los factores que ha lastrado e imposibilitado este proceso.

¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? El encargo es de naturaleza técnica y consiste en redactar el texto de la proposición de ley de reforma del Estatuto que posteriormente se debatirá en la cámara parlamentaria. Tenemos que aprovechar la oportunidad de no limitarnos al debate sobre si somos una nación o una comunidad nacional o si tenemos que crear o no un nuevo vínculo en nuestra relación con el Estado. Aun siendo cuestiones importantes y que es ineludible abordar buscando acuerdos amplios y transversales, en la actualidad las preocupaciones de la ciudadanía vasca se ubican en otras coordenadas.

Su agenda de prioridades está formada por temas que tienen más que ver con los derechos de ciudadanía, el empleo de calidad y la vivienda digna, un sistema de salud público universal eficaz y una educación pública de calidad, unos servicios sociales que garanticen que todas las personas estén asistidas en los momentos en que lo necesiten, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo sostenible basado en el uso de fuentes de energía renovables, el acceso universal a la cultura y la garantía de los derechos lingüísticos, el fortalecimiento de la economía circular, la igualdad de mujeres y hombres, el cuidado de las personas a lo largo de su vida, el reconocimiento inclusivo de la diversidad de las personas que convivimos en Euskadi y la solidaridad con los que vienen. Por ello, es el momento para plantear la ampliación y la mayor precisión de nuestras competencias, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias derivadas de nuestra pertenencia a la UE. En el actual contexto de gobierno multinivel ya no es posible redactar un nuevo Estatuto que no recoja la arquitectura institucional vasca revisando la distribución interna de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, el autonómico, el foral y el municipal.

Me gustaría finalizar también mencionando lo que no nos toca hacer. Quienes formamos parte del grupo técnico no somos representantes políticos y no nos corresponde en consecuencia la negociación política ni el debate partidista; solo tenemos nuestro criterio y nuestra conciencia, y esto es nuestra debilidad, pero también nuestra fuerza. Lo que tenemos por delante es la gran responsabilidad de encontrar puntos de consenso y aprovechar la oportunidad de contribuir a hacer más sencilla la necesaria labor de los partidos políticos y el Parlamento Vasco.