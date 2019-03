Terror de género

Ya es hora, en pleno siglo XXI de llamar a las cosas por su nombre. ¿Violencia de género? ¿Qué género? Es asesinato. Una de las definiciones de terrorismo es sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. ETA, en 40 años de historia, asesinó a 848 personas. Y desde que se tienen datos oficiales (2003), han sido asesinadas 975 mujeres, habrá muchas más, seguro. ¿Por qué no se llama a las cosas por su verdadero nombre? ¿Por qué para la misma actuación -asesinato- diferentes leyes? No se entiende. Cuando intentas entenderlo es peor, porque nos sitúa en la Edad de Piedra. Si no cambia eso en las leyes, lo demás no sirve. Para perseguir y acabar con ETA ya se unieron jueces, políticos y policías, y muy bien, se consiguió. ¿Por qué ahora no?