Carta a Netanyahu

Teresa Fagoaga Rekalde

Donostia

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:01

No tengo ninguna esperanza de que llegue esta carta a tus oídos y aunque así fuera, sé que te importaría un rábano lo que voy ... a decirte. Voy a tutearte, no precisamente por cercanía, al fin y al cabo desde hace demasiado tiempo, eres diariamente personaje en las «malas noticias» para desgracia de muchos (demasiados) y para hartazgo personal y no dudo que colectivo. Más te valdría colgarte al cuello una rueda de molino y echarte al mar, que hacer desaparecer a uno sólo de estos pequeños niños y niñas. Fíjate cuántos a tu cargo... niños, adultos y ancianos. Todos inocentes. Te escudes en la defensa, o digas lo que digas, te aseguro que no engañas, sabes perfectamente lo que estás haciendo, tú y todos tus compinches: arrasar, matar y cargarte a todo un pueblo. Nombras a terroristas, por supuesto que los hay, pero te diré: teniendo la fuerza del poder en tus manos, como lo demuestras en cada paso que das, la estás usando, desde mucho atrás, para convertirte en el mayor de ellos. Llevo tiempo con deseos que hacen daño. Hoy creo que lo único que voy a conseguir es desahogarme un poco.

