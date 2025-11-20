El arte del insulto
Tere Lima
San Sebastián
Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:31
Han pasado ya varios días desde que el álbum de Rosalía salió a la «lux», y es indudable que, a día de hoy, aún dicta ... los paradigmas de conversación social. Entre todos los temas, hay uno que acapara la conversación: la polémica 'La Perla'. Se ha debatido hasta la saciedad si el destinatario. ¿Es 'La Perla' la nueva 'Rata de dos patas' de 2025? La paradoja de una canción insultante con melodía melancólica, verdades afiladas bajo una música que parece alegre. Quien no entienda español creerá estar ante una balada hermosa, sin imaginar el demoledor «terrorista emocional» que emerge entre versos. Pero en este nuevo emblema del despecho hay inteligencia donde antes hubo agresividad: un insulto elegante, indirecto, que duele y fascina por igual. Quizá sea hora de reconocer que Rosalía ha elevado el arte del reproche y que esta canción merece un espacio protagonista en el imaginario popular, mucho más allá del cotilleo.
