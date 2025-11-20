El arte del insulto

Comenta Compartir

Han pasado ya varios días desde que el álbum de Rosalía salió a la «lux», y es indudable que, a día de hoy, aún dicta ... los paradigmas de conversación social. Entre todos los temas, hay uno que acapara la conversación: la polémica 'La Perla'. Se ha debatido hasta la saciedad si el destinatario. ¿Es 'La Perla' la nueva 'Rata de dos patas' de 2025? La paradoja de una canción insultante con melodía melancólica, verdades afiladas bajo una música que parece alegre. Quien no entienda español creerá estar ante una balada hermosa, sin imaginar el demoledor «terrorista emocional» que emerge entre versos. Pero en este nuevo emblema del despecho hay inteligencia donde antes hubo agresividad: un insulto elegante, indirecto, que duele y fascina por igual. Quizá sea hora de reconocer que Rosalía ha elevado el arte del reproche y que esta canción merece un espacio protagonista en el imaginario popular, mucho más allá del cotilleo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión