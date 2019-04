Una temporada decepcionante

Los aficionados de la Real Sociedad estamos decepcionados con el rendimiento del equipo y la imagen que viene ofreciendo. Quedan nueve partidos para que concluya esta temporada y ver a nuestros jugadores sin casta, ni garra, ni espíritu competitivo duele de manera especial a los realzales. Cuesta entender que nadie dentro del club ponga un poco de orden ante una imagen que se viene deteriorando de forma alarmante. Las gradas del nuevo Anoeta en lugar de ir llenándose de aficionados, van a estar cada vez más vacías por el hastío que se observa en el entorno txuri-urdin. Desde el inicio de la temporada, el fútbol que ofrecía el equipo era ramplón y aburrido. No era cuestión del entrenador, más bien diría de una pésima planificación el pasado verano. A los hechos me remito; la Real está en la mitad de la tabla con el mayor presupuesto de su historia. La dirección deportiva nos debe muchas explicaciones a los abonados y aficionados guipuzcoanos. No puede ser casual que se hayan lesionado dieciséis jugadores por problemas musculares. Habrá que saber las razones. También necesitamos saber las ideas para la próxima temporada, de la misma manera que se cambió a técnicos, habrá que saber si se piensa en hacer muchos cambios en la plantilla porque algunos jugadores han quedado en evidencia ante los ojos de la afición, y otros con contratos en vigor tampoco tienen cabida en éste club si de verdad quiere aspirar a estar lo más próximo a los puestos europeos.