Tareas del niño

No demasiadas tareas, pero sin olvidar las importantes de verdad. Como las que siguen. Al niño hay que enseñarle a, poco a poco, decidir por su cuenta, aumentar su autonomía, y obedecer; a hacer lo que le apetece, ser espontáneo, sí, pero controlarse y disciplinarse; a divertirse y a aburrirse (no hacer nada); a ganar y a perder; a estudiar y a jugar, solo y con los demás; a pensar en sí mismo y en los otros; a agradecer lo que los mayores le dan hecho y a colaborar con ellos y sus compis, ayudar... En suma, al niño hay que enseñarle a ser niño y asimismo a madurar, tareas que van juntas. Madurar entendido como una suerte de ejercicios -¿juegos?- que consisten en que, por momentos, no sea todo lo infantil que es, con el fin (educativo) de autopropulsarse al mañana y crecer.