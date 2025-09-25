Los efectos del turismo

Comenta Compartir

El turismo masivo está transformando nuestras ciudades hasta el punto de hacerlas irreconocibles. Los barrios tradicionales se están convirtiendo en zonas comerciales llenas de tiendas ... o supermercados 24 horas que encontramos cada vez que giramos la calle. Los residentes de toda la vida se ven obligados a marcharse por el precio de los alquileres o son expulsados. El turismo descontrolado ha hecho crecer el fenómeno de los pisos turísticos y muchas instituciones y propietarios prefieren destinar estas viviendas a los turistas antes que a la gente local y de siempre con el fin de maximizar sus beneficios. Es urgente regular esta situación con políticas que limiten los pisos turísticos y garanticen el acceso a la vivienda a los ciudadanos de esas localidades, que tienen que ser lugares para vivir, no solo destinos para visitar. También encontramos calles sucias, masificación de espacios por la popularidad que adquieren debido a los vídeos en redes sociales, imposibilidad de moverte con tranquilidad por tu ciudad e incluso que te hablen inglés allá por donde vas. Hay que encontrar un equilibrio que permita acoger a visitantes sin perder la esencia de las ciudades, preservando la identidad cultural y social.

