Cartas al director

Los efectos del turismo

Tania Castaño

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:44

El turismo masivo está transformando nuestras ciudades hasta el punto de hacerlas irreconocibles. Los barrios tradicionales se están convirtiendo en zonas comerciales llenas de tiendas ... o supermercados 24 horas que encontramos cada vez que giramos la calle. Los residentes de toda la vida se ven obligados a marcharse por el precio de los alquileres o son expulsados. El turismo descontrolado ha hecho crecer el fenómeno de los pisos turísticos y muchas instituciones y propietarios prefieren destinar estas viviendas a los turistas antes que a la gente local y de siempre con el fin de maximizar sus beneficios. Es urgente regular esta situación con políticas que limiten los pisos turísticos y garanticen el acceso a la vivienda a los ciudadanos de esas localidades, que tienen que ser lugares para vivir, no solo destinos para visitar. También encontramos calles sucias, masificación de espacios por la popularidad que adquieren debido a los vídeos en redes sociales, imposibilidad de moverte con tranquilidad por tu ciudad e incluso que te hablen inglés allá por donde vas. Hay que encontrar un equilibrio que permita acoger a visitantes sin perder la esencia de las ciudades, preservando la identidad cultural y social.

