En la mañana del domingo, día de San Martín de Tours (el de la media capa al mendigo que siempre me hace preguntarme por qué no se la dio entera, por qué tanta mezquindad en un santo de tanta prosapia y aureola tan radiante), inolvidable fecha para un sanmartiniano de Oronoz (váyanse revolviendo y recordando aspectos, pasiones y compasiones, episodios untados de donsegundos, donángeles, donricardos, etc,) la saga de los Atanos con el campeonísimo tres palos al frente de ellos pero siempre insertos el VII y el IV y algún que otro compañero de fatigas de frontón para hacer parejas; los casheros guipuzcoanos con el dinero de la renta anual y la mejor pareja de capones de su gallinero inundando las calles donostiarras y cargando a la vuelta a casa con el consabido bacalao salado (supongamos que pescado en las frías aguas de Terranova), me sorprendí leyendo algunas contradicciones que en las páginas de este periódico se hallaban: uno el running popular Behobia-Donostia con sus multitudes casi innumerables en la página 88 cuando, de entrada a su lectura, en la segunda página, nos habíamos encontrado con la soledad de los ancianos, tan doloroso para algunos de salterio desconsolado mientras algún otro juega al yo-yo con algún que otro poema engarabitado en los nenúfares de sus neuronas, rebotando casi siempre su peloteo en las mías, con aquella 'Soledad sabe una copla/ que tiene su mismo nombre: /Soledad./ Tres renglones nada más: / tres arroyos de agua amarga,/ que van cantando a la mar', que decía el poeta gaditano (con su correspondiente coda que aquí no va por falta de sitio), amarga la soledad para algunos, no lo dudo, cuando, por lo contrario, es a lo único que se aspira, como bien inmenso, por otros. Cuestión de gustos y metas.

También con la palabra suspiros se me engarabitan poemas. El primero, sin duda, de procedencia becqueriana: 'Los suspiros son aire y van al aire', que escribe. Suspiré yo el otro día cuando, al envés de una casualidad libresca, sin saberlo siquiera supongo que ni por mis fehacientes neuronas, di con una nidada de ubérrimo calado. Probablemente, pienso que, por encima de todo, brillaba el ojo triangular de Dios, ése que siempre mira inmutable, lo ve todo y sin mancilla alguna; a veces es hasta tramposo con un sesgo de burla bien enrollada en sus pestañas y más dentro aún, en sus pupilas, que se debiese suponer, supongo, que el inventor de ese utensilio ornamental tan eugenésico duerme satisfecho bien enfajado en su exitoso ingenio. De todas formas, sea cual sea su catadura, es difícil sustraerse a su influencia y, gozar por supuesto, de ese tono de paroxismal fijación que habitualmente usa.

De ese ojo triangular divino, a los alimentos y a los que de ellos hablan, va la cosa. Si se quiere recogiendo aquí (o dejando al margen, sin más), aquellos párrafos, sentires, sensaciones, prebendas de pensamientos, poemáticas odas, consejos a Natanael de las nourritures de Gide, quien, al despertarse, nos confiesa que 'todos mis deseos tenían sed' , y sigue diciendo, que 'la humanidad entera me ha parecido como un enfermo que da vueltas y más vueltas en su lecho intentando dormir; que busca descanso y no halla ni siquiera el sueño. Nuestros deseos han cruzado ya muchos mundos más nunca se han sentido saciados y la naturaleza entera se tortura entre sed de descanso y sed de voluptuosidad' y llama a los perros, y a los leones, a los camellos, a las golondrinas, langostas, algas y copos, antes de que nos deje dicho que 'por descansar infinitamente, yo anhelo una muerte saludable; y que, por fin, mi deseo, extenuado, no pueda conducirme a nuevas metempsicosis, preludio todo ello de la pregunta sublime que ha guardado para fin de párrafo, que lo siega enfrentándose directamente con el deseo: '¡Deseo, deseo, que quieres que te haga? ¿Es que no te cansas, no te cansarás nunca?'. Por esta vez al menos, la aviesa intención de esa casualidad libresca me coloca desnudo en un ring hostil como lo es este palenque o terreno o lugar donde tanto se habla de lo gastro y por un ser tan enteco al que no le gusta nada comer si no es el suficiente para mantener las pocas vitaminas necesarias para mantener el tipo, algo como un intruso, un 'como un pulpo en un garaje' (valga la expresión de frase hecha común para concretar esta incongruencia).

Que el caso es que, tengo escrita una recensión libresca sobre un libro que ha llegado a mis manos de un tal Ignacio Peyró (Madrid, 1980), titulado 'Comimos y bebimos' y subtitulado 'Notas de cocina y vida'), un libro de unos sesenta capítulos, escritos todos ellos con un garbo y galanura singulares, la mano de la maestría de calidez personal para apretar la nuestra, que puesto a elegir entre esos capítulos (y ¡qué difícil se me pone el trance!) elijo éste que lleva el título de 'Los escritores que amaron la cocina', que recupero, para consolación de cualquiera, unos cuantos nombres muy conocidos y otros nada al menos en mi caso, pero tan llenos de historias tan de solaz en páginas y páginas que se hace preferible a las recetas del más esclarecido chef, en caso de que este sublime artesano exista.