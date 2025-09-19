Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Europa en el centro

Es necesario estar a la altura y que cada Estado miembro de la Unión asuma la gran misión histórica que vivimos

Susana del Río

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Europa está viva. Aunque algunos intenten que se desvanezca del mapa geopolítico y económico, Europa está aquí; bien enclavada en el mapa mundial. Europa equilibradora ... y referente; hacedora de valores conjugados con políticas concretas, definiéndose en la nueva geopolítica que aflora a veces efervescente pero tectónica en su calado. Escribo 'Europa en el centro' con dos significados que se dan la mano: el que la asienta y eleva como referente y el que la debe continuar guiando hacia el centro político donde se encuentra el consenso que necesita la Unión Europea para poder hacer política continental. Europa sabe ser superpotencia. En la travesía de la Historia lo ha mostrado. Lo lleva en su génesis desde Grecia, Roma, desde el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Putin con su invasión de Ucrania pretende un avance imperialista con sangre. Europa debe responder de manera medida mostrando que ella sabe ser imperial. Cuando Macron impulsa con líderes la Comunidad Política Europea o la Coalición de Voluntarios es porque tiene en su visión ese poder imperial francés, europeo. En España también tenemos razones y ejemplos de envergadura.

