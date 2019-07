Suma y sigue

Dos nuevas violaciones han tenido lugar esta vez en Beasain y Manresa. El número de afectadas por ese calvario va in crescendo y lamentablemente todo indica que así seguirá; los hechos son tozudos. La «parafernalia» que se exhibe después de cada violación se queda en algo testimonial, anecdótico a la vez que necesario pero que siendo realistas debemos reconocer no aporta la más mínima efectividad en el combate contra esa plaga, no disminuye lo más mínimo pero queda muy bien para abrir los telediarios, oír a los políticos repiti endo los típicos tópicos mantras y soportar a tertulianos del más variado pelaje. El problema es de una gran enjundia: las violaciones perpetradas ora por hienas solitarias, ora por piaras o jaurías se maquinan concienzudamente bien drogando a la víctima, bien engatusándola para introducirla en un lugar cerrado y una vez allí regodearse de ella incluso grabando sus aberraciones. La solución debe venir del poder ejecutivo, legislativo y judicial; mano dura, cuanto más dura mejor, sin exclusiones, de forma que quien se vea tentado a delinquir se lo piense y recapacite. No se debe demonizar a ningún colectivo pero tampoco ocultarlo con el manto del silencio o del eufemismo. No olvidemos tampoco que los ataques y violaciones a personas del mismo sexo que el agresor/a aumentan día a día. Queda casi todo por hacer, la travesía va a ser larga y penosa hasta ver resultados que de todos modos no eliminarán esa peste pero pueden aminorarla y mucho.