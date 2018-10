Esto no se sostiene

Parecerá una perogrullada, pero es verdad. En cualquier orden de la vida, las cosas siempre pueden ir a peor de cómo están. Pienso de nuevo en Cataluña. Algunos querrían ir de Guatemala a Guatepeor. Así, un miserable asesor de Carles Puigdemont, profesor de Historia, acaba de declarar que: «En todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra, hemos decidido que no queremos. Si decides que no quieres muertos, pues tardas más, el proceso es mucho más largo». Una escalada verbal irresponsable el introducir con 'naturalidad' la importancia de muertes violentas. No es un caso aislado. Esta misma semana, un diputado de JxCat ha soltado otra frase peor, si cabe: «Probablemente, si no estuviéramos en la UE, tendrían (el Estado) tentación de fusilarlos también (a los presos independentistas), exactamente como pasó con Companys. Como no pueden hacerlo, están en la prisión».

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (quien tras ser elegido eurodiputado con Podemos, no tardó en dimitir del cargo y alejarse irremisiblemente de Iglesias) no ha perdido el tiempo y, sin más avisos, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presunto delito de calumnias e injurias, y lo ha hecho a título particular.

Esto toma muy mal cariz. Esta gente no apela ya a que los periodistas hayan desvirtuado el sentido de sus palabras, lo que sería falso. Son tan bestias en su proceder y tan claros en sus palabras que no precisan disimular. Torra, el vicario de Puigdemont, dice un día tras otro que hay que estar dispuesto a «luchar hasta el final con todas las consecuencias». Qué barbaridad. Se queja de que ni el jefe del Estado ni el presidente del Gobierno han condenado todavía el asesinato de Companys. Y reitera que es absolutamente necesario eliminar todos los reductos franquistas que quedan en el Estado. Todos sus planteamientos son falaces. No es posible dialogar con un tramposo. Pero nadie tiene derecho a perder la sensatez ni el sentido de responsabilidad.

Se ha cumplido, también esta semana, un año desde que Sánchez y Cuixart ingresaran en la cárcel de forma provisional, por riesgo de fuga. Los medios separatistas proclaman la injusticia que padecen, y Torra ha declarado que no van a aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución. Hay que replicar que es un intolerable desafío al poder judicial y a la democracia. Por cierto, Torra se ha subido el sueldo y tiene 240 cargos suyos que ganan bastante más que el presidente español. Así, liberados de todo compromiso social con la clase media trabajadora, su único problema es el 'nacional'.

El historiador catalán Jordi Canal ha sido valiente y honrado al señalar hace unos días que mientras no se actúe en TV3 y la escuela, Cataluña no tendrá solución; son la maquinaria del procés. Sus partidarios son inmunes a la realidad, no les importa. Nadie en sus cabales puede insistir en que la política catalana sea más moderna o más dialogante que la del resto de España, un mantra que fue vigente hasta hace pocos años. No pueden ir dando lecciones por ahí, el desmadre es colosal.

Hay que restaurar el juego limpio y el respeto (a la verdad y a las personas). Cuando el pasado 21 de diciembre la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ganó las elecciones, pensé que hacía bien no postulándose como presidenta, al tener segura su derrota. Ahora, el Partido Popular -siempre incordiando y diciendo lo contrario de lo que hizo hace dos días- le 'exige' que censure a Torra. Sin embargo, otras voces desinteresadas lo reclaman. Tanto da perder esa moción, lo importante es que se logre oír un plan de gobierno coherente, sensato e ilusionante. Una buena parte de la ciudadanía tomaría nota. Aún está a tiempo. Esto no se sostiene.