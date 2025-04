Sostener el planeta: crecer bien y regenerar lo construido

Inmersos en una intensa campaña que busca la salvación del planeta, recupero un texto que elaboré hace cuatro años y que en este mes de ... diciembre de 2019 es tan actual como entonces.

«Hoy las ciencias avanzan que es una barbaridad». Así comienza el cuadro primero de 'La verbena de la Paloma', un libreto redactado hace ya más de un siglo y que hoy en día aún continúa vigente. Mientras la ciencia da con la fórmula mágica que permita hacer desaparecer el exceso de carbono de nuestros cielos, ese que tanto daño está generando al futuro de nuestro planeta, nuestro colectivo debe mantenerse activo. Aunque poco se avance, de momento, con acciones puntuales, nuestra predisposición para aportar en cada momento debe ser inequívoca. Todo encargo debe plantearse desde el respeto por el medio ambiente del que formamos parte. Sí, la solución de la problemática global es compleja. A nivel particular, somos conscientes de nuestra posición, nuestra función y responsabilidad. Pero de manera colectiva, el desarrollo económico de los países no está siendo el mejor compañero de viaje para esta travesía. No estamos siendo conscientes de la capacidad real de la Tierra para regenerarse. Sin lugar a dudas, no lo conseguirá por sí misma. La mayoría de las grandes estrategias para abordar el problema del cambio climático, muchas de las cuales se debaten en foros lejos de nuestro alcance (salvo la cumbre COP25, que fue en Madrid), no parecen estar dando lugar a avances en la desaceleración del calentamiento global. Lograr aquel acuerdo no vinculante adoptado en la reunión de las Naciones Unidas sobre el Clima, celebrada en Copenhague en 2009, para impedir que la temperatura terrestre aumente más de 2ºC, casi resulta difícil de imaginar.

Se habla de innovación en la ingeniería que puede poner freno a este caminar acelerado, tecnología que se desarrolla y avanza en entornos tremendamente especializados como decía el sainete lírico. Sin dejar de atender a lo que ocurre en este plano y, al mismo tiempo, en uno mucho más cercano al nuestro, algunas estrategias sobre actuaciones edificatorias, tanto de obra nueva como de rehabilitación, van adaptándose tímidamente a la situación actual, exigiendo un importantísimo acompañamiento (económico) público que permita avanzar hacia el crítico objetivo.

Con un enorme parque edificado anterior a la primera norma sobre limitación térmica que significó una de las primeras barreras al diseño, la mirada social con la que atacar la situación se convierte en el mejor de los enfoques. Aislar térmicamente los edificios, densificar las ciudades, compartir servicios esenciales, buscar la eficiencia en el transporte, sustituir las fuentes de energía sucia... En definitiva, reducir el balance de las emisiones a cero, introduciendo como factor indiscutible la reducción del consumo energético, permitirá mejorar las viviendas y edificios, en general de cuestionable calidad, creando hogares y construcción confortables, con mayor iluminación natural, equilibrio térmico, ventilación y aislamiento acústico, todo ello sin olvidar los pasos que se darán en la mejora de la salud de las personas.

Eso sí, solo podremos continuar por el camino adecuado si estas medidas a nuestro alcance se dan junto a otras de mayor escala en los grandes proyectos de los países en vías de desarrollo. Si los grandes proyectos previstos en países como India o China ponen sumo cuidado en el hecho de que sus ciudades nazcan y crezcan con los criterios más exigentes de eficiencia, será posible sostener nuestro planeta. Mientras tanto, en nuestras ciudades europeas, afinemos en la cultura de la regeneración del tejido construido. Una cultura que busque la sensatez y la calidad de la arquitectura, de la ciudad y del territorio sobre el que se interviene y que anteponga estrategias integrales y ambiciosas a otras de corto recorrido.