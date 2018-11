Soñar la vida después de la muerte

Estas fechas tan propicias para recordar a nuestros difuntos ayudan a despertar en nosotros el anhelo esperanzado de que pueda haber algo después de la muerte que nos permita reencontrarnos. La mayoría de culturas y religiones contemplan en sus imaginarios la creencia en la vida después de la muerte. Incluso la ciencia nos informa de un tipo de sugerentes «experiencias cercanas a la muerte» (conocidas por su acrónimo ECM) por las que los sujetos dicen experimentar salidas de su propio cuerpo, viajes a través de un túnel en dirección a una luz extremadamente brillante pero no cegadora, encuentros con familiares y amigos difuntos o con un ser de luz; todo ello envuelto en un marco de amor universal e incondicional. Experiencias que generalmente les transforman la vida y les ayudan a afrontar la muerte sin temor. Pese a que ni los imaginarios religiosos ni las ECM demuestran en absoluto que haya vida después de la muerte, ésta es una cuestión que no debemos obviar porque está intrínsecamente unida a la pregunta por el sentido de la vida.

Creer que pueda haber vida después de la muerte no debiera ser interpretado como un escapismo de la realidad ni como una fantasía irracional. Al contrario, puede ayudar a vivir la vida con esperanza y de una forma comprometida y solidaria con los demás. Es cierto que podemos proyectar nuestros deseos en nuestra recreación de esa hipotética vida, y en parte no puede ser de otra forma porque no sabemos nada de ella. Es un misterio que nos desborda y nadie, que haya fallecido realmente, ha vuelto para contarnos nada. Ni siquiera Jesús, confesado como resucitado por los cristianos, dijo nada al respecto. Los imaginarios religiosos, monoteísmos incluidos, no resuelven el misterio, si bien coinciden en afirmar que sí hay vida después de la muerte junto con su posibilitador, Dios. En estos y otros imaginarios religiosos, como los ofrecidos por las ricas tradiciones hinduistas y budistas, esa otra vida conjuga factores tan importantes como la libertad, la justicia, la responsabilidad y el amor. Es una manera de tomar muy en serio al ser humano.

¿Es posible una visión más integradora de la vida después de la muerte que recoja lo mejor de la mayoría de las tradiciones religiosas y que no resulte absurda para un agnóstico o ateo aunque no admitan su existencia? Puede intentarse. En esa vida tendrían cabida todos los seres humanos de la historia y su razón de ser no sería otra que el desarrollo en plenitud y armonía de todos. Ese marco de plenitud, armonía y amor incondicional podría ser lo que unos llaman Dios y otros llaman Consciencia Universal o Cósmica.

Pero al llegar a esa otra vida o dimensión arrastramos lo que llegamos a ser al morir, nuestra biografía. En esa historia universal, en esas biografías particulares, hay amor y bondad, pero también limitaciones, maldad y odio, víctimas y victimarios. ¿Cómo sería posible una armonía con semejantes lastres sin dejar de tomar en serio la libertad y responsabilidad humanas? Sigamos intentándolo. En esa otra dimensión cada sujeto tendría plena consciencia de todo lo que fue e hizo en su vida terrena, y de los efectos buenos y malos que produjo en los demás. El victimario descubriría y experimentaría el dolor que produjo en sus víctimas hasta el punto de que cupiera la posibilidad de arrepentirse y de pedir perdón a cada una de sus víctimas. No hay prisa. En esa otra dimensión no habría ni espacio ni tiempo.

Cabe la posibilidad de que sus víctimas, que han experimentado en esa otra dimensión una mayor consciencia de sí mismas y una mayor experiencia de amor incondicional, se muestren más proclives a aceptar ese perdón y a perdonar a su victimario. Pero también cabría la posibilidad de que éste, fruto de su libertad, no sintiera arrepentimiento alguno y pensara que volvería a hacer lo mismo de tener oportunidad. En ese caso, cabe imaginar, él mismo se alejaría de los demás y su destino sería otro: ¿una muerte definitiva? ¿Un autoaislamiento total? ¿O quizá nadie sea tan radicalmente malo como para negarse a arrepentirse y a reconciliarse con unas víctimas dispuestas a ello? En última instancia, la libertad y la responsabilidad, plenamente asumidas, se confrontarían con la realidad total, pero también con la posibilidad de la aceptación de un amor incondicional.

¿Es posible algo así? No lo sabremos hasta cruzar el umbral de la muerte, y quizá ni tan siquiera entonces porque puede que no haya nada. Pero hay algo cierto: el ser humano seguirá reflexionando, investigando y soñando con la posibilidad de la vida después de la muerte.

Escribía Dag Hammarskjöld, quien fuera secretario general de la ONU(1953-1961), que «en última instancia, es nuestra concepción de la muerte la que decide nuestras respuestas a todas las preguntas que la vida nos hace». Es probable que no le faltara algo de razón.