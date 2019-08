Soluciones para los jóvenes

Es algo más importante hacer algo por la comunidad, por la juventud, por nuestro futuro: tengo las soluciones porque he vivido los tres problemas en primera persona. He sido fumador empedernido. He sufrido el acoso en el colegio Virgen de la Paloma de Madrid. Soy hijo de profesores, me he pasado la vida enseñando en diferentes paises gracias a los seis idiomas que hablo. Ofrezco tres soluciones a tres problemas. Problema número uno: el consumo de tabaco y drogas y juegos, apuestas en las escuelas, institutos y universidades. Problema número dos: el acoso escolar. Problema número tres: enseñar y aprender disfrutando y nunca como castigo o por orden imperial. Para los trestengo soluciones. He escrito tres cuentos para que los jóvenes lo asimilen mejor. Todo esto lo avalo con mi acción: 500.000 flexiones para lograr tus objetivos (ya llevo 370.000, me faltan 260 días para completarlas, a una media de 500 diarias). ¿Cómo voy a conseguir mis objetivos? Visitando personalmente y bajo cita previa las escuelas, institutos, universidades. Mis 82 años y mi enfermedad de Parkinson de 20 años no son obstáculos, son oportunidades que me da la vida para superarme. Aprecio más todo lo que me rodea que antes. Lo único que me acucia es la edad y el Parkinson, que avanzan inexorablemente. Quiero empezar este programa de acción en Euskadi y después llevarlo a otras comunidades.