Reciba un cordial saludo, mí nombre Johanna, actualmente me encuentro en la solicitud de asilo político en Bilbao. Le escribo con el fin de solicitar una noticia un poco más profunda sobre la situación que se está presentando en Bilbao, ya que en el último mes de mayo quienes están en ese proceso vienen haciendo una cola que dura dos días a las afueras de la estación de policía. Allí la situación está terrible, quienes esperan deben aguantar hambre, frío y la constante lluvia, se duerme en el andén, sobre cajas de cartón, hay mujeres con niños o embarazadas, si alguien se mueve a comprar algo para comer se generan problema con las otras personas, otros están vendiendo su lugar en la cola. Yo tenía que ir a renovar y llevo cuatro ocasiones madrugando desde las 3 y 4 de la madrugada, y solo entregan 50 fichas. Más de la mitad de la fila se queda sin ser atendido. Así hallan estado allí más de 24 horas sentados. Hasta la fecha no hay posibilidad de un sistema de citas más moderno para dar solución a esta emergencia, lo que nos da a entender es que no hay una preocupación sensible o con sentido social por los migrantes. Sabemos perfectamente que muchas personas que están allí no son realmente solicitantes con justa causa, pero las condiciones de atención no pueden verse afectadas por los vacíos de investigación que tiene el proceso.