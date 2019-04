Situación lamentable de la ITV en Gipuzkoa Carta al director FELIPE LORENZO SAN SEBASTIÁN Miércoles, 3 abril 2019, 07:29

¿Cuándo y quién tiene que solucionar de una vez por todas el grave problema de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)? Ayer mismo solicité una cita previa en Urnieta y la primera opción que tenía a mi disposición era para el próximo viernes 21 de junio. Ante este panorama, no me queda más remedio que buscarme la vida y desplazarme hasta Pamplona. ¿Qué cuesta perder una mañana de trabajo y más de 170 kilómetros de desplazamientos a una empresa? A los políticos no les oigo decir nada al respecto. ¿Es que este asunto no les dará votos?