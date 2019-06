Sistema de segunda vuelta

Después de las elecciones municipales se ha visto que quienes realmente deciden los gobiernos municipales no son los ciudadanos que han acudido a las urnas, sino las cúpulas de los partidos políticos. Pero ni siquiera los dirigentes municipales, sino los nacionales. ¿Es eso la democracia? ¿Dónde está el poder de decisión de los votos de los ciudadanos? Para que sean los propios ciudadanos de un municipio los que decidan de verdad a su alcalde hay que utilizar el sistema uninominal a doble vuelta. Los dos candidatos que hayan obtenido mejor resultado en las elecciones (si es que nadie ha obtenido la mayoría absoluta) pasan a una segunda vuelta. De esta manera, siempre habrá un alcalde elegido por mayoría absoluta, no habrá dudas ni mercadeo y tendrá toda la legitimidad de las urnas. Con posibilidad de destituirle. Los candidatos podrán ser de un partido o independientes. Y si en elecciones separadas elegimos a los concejales de barrio, controlarán al alcalde y defenderán los intereses de ese barrio, si no serán destituidos. ¿No es eso mucho mejor?