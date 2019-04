Sistema o política

Política no es ni más ni menos que sistema que estudia las actividades relacionadas con la administración. Groucho Marx decía: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso, y aplicar después los remedios equivocados, opinión esta quizás un poco exagerada, donde el genial artista no podía reprimir su gran sentido del humor. Para el desarrollo de cualquier actividad, se hace imprescindible planificar la política y/o sistema que vamos a seguir. Dicho esto, cuando oímos a un político decir: es un problema político, está diciendo que es un problema del sistema. En ocasiones dicen que hay que hacer más política, que equivaldría a decir: que hay que hacer más sistemas, también es frecuente oírles decir que es una responsabilidad política, se refieren a que es una responsabilidad del sistema. Con la política ha ocurrido algo parecido con lo que se nos cuenta en aquel chiste de eclipse de sol en el cuartel que por falta de espacio no lo citaré en estya cartaal director. Es un tema delicado esto de hablar de política, donde no soportamos que nos lleven la contraria, por ello es frecuente leer en algunos locales de esparcimiento: ¡prohibido cantar mal, y hablar de política!