'Sine Jure' o/y 'Sin Papeles'

Se nos olvida. Lo mucho que hemos avanzado los humanos en asuntos de Humanidad. Tal que así, se nos olvida que la Ley del Talión, ... la del 'ojo por ojo, diente por diente' no es una salvajada propia de los sangrientos tiempos del Antiguo Testamento sino un principio jurídico de justicia retributiva. Por más que ojo a ojo, diente a diente, al final todos ciegos y todos desdentados, la idea (revolucionaria) fue que la venganza personal se limitara a una represalia equivalente al crimen cometido. No podías, por ejemplo, pasar a cuchillo a toda la familia de quien te había robado un cabritillo. A lo más, habrías de darle un cordero.Ayer una radio recordó que a los esclavos africanos de Sevilla o a los llegados desde América con sus amos se les grababa a fuego en las carnes una 'S' y una 'J', para que se supiera que eran seres 'sine jure', 'sin derechos'. Progresamos. Ya no se marca a nadie con hierro candente. Siguen sin derechos pero solo se les nombra 'SP', 'sin papeles'.

