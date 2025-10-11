Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el tejado de zinc

'Sine Jure' o/y 'Sin Papeles'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Se nos olvida. Lo mucho que hemos avanzado los humanos en asuntos de Humanidad. Tal que así, se nos olvida que la Ley del Talión, ... la del 'ojo por ojo, diente por diente' no es una salvajada propia de los sangrientos tiempos del Antiguo Testamento sino un principio jurídico de justicia retributiva. Por más que ojo a ojo, diente a diente, al final todos ciegos y todos desdentados, la idea (revolucionaria) fue que la venganza personal se limitara a una represalia equivalente al crimen cometido. No podías, por ejemplo, pasar a cuchillo a toda la familia de quien te había robado un cabritillo. A lo más, habrías de darle un cordero.Ayer una radio recordó que a los esclavos africanos de Sevilla o a los llegados desde América con sus amos se les grababa a fuego en las carnes una 'S' y una 'J', para que se supiera que eran seres 'sine jure', 'sin derechos'. Progresamos. Ya no se marca a nadie con hierro candente. Siguen sin derechos pero solo se les nombra 'SP', 'sin papeles'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  3. 3

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  4. 4

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  5. 5 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  6. 6 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  7. 7

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  8. 8

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  9. 9 La joya de la colección de 50 años de Zara se fabrica en Gipuzkoa: una tabla de surf rosa por 1.800 euros
  10. 10

    La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Sine Jure' o/y 'Sin Papeles'