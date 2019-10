Similitudes preocupantes

Hace unos días fuimos testigos de una manifestación nocturna a la luz de las antorchas; el resplandor de las mismas en la oscuridad conlleva un digamos aspecto místico, mesiánico y tétrico, que nos retrotrae a una época ni lejana en el tiempo, unos 85 años, ni tampoco en cuanto a distancia, dos horas escasas desde el flamante aeropuerto de Loiu a Baviera. Añadamos que una buena parte de la sociedad catalana está marcada caso de no comulgar con los dogmas del régimen independentista y postrarse genuflexo ante ellos; periodistas atacados, insultados y en alguna ocasión agredidos, miembros de la judicatura con sus domicilios señalados, empresas incluidas en listas negras, miembros de las FSE insultados y vejados... Una atmósfera asfixiante. Un Gran Hermano que todo lo controla se alza cual espada de Damocles; una serpiente trata de incubar su letal huevecillo para que eclosione y nazca un pequeño ofidio que se transformará en hidra. Es lo que sucedió y ahora parece resucitar con una similitud preocupante aunque a fuerza de ser sinceros no es menester trasladarnos hasta Alemania ya que mucho más cerca, a orillas del Cantábrico hace poco tiempo sucedió algo similar por todos conocido y padecido. Queda algún pequeño rescoldo que deberemos extinguir entre todos. No permitamos que se repita ni siquiera en su más mínima expresión.