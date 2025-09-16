Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Es legítimo

Silvère Ackermann

Exciclista profesional

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:36

Las manifestaciones durante La Vuelta, justas y valientes, han estado dirigidas principalmente contra la participación del equipo Israel, una herramienta de propaganda cuyos vínculos con ... la extrema derecha israelí están documentados. El deporte puede ser un vector de valores y el ciclismo siempre se ha utilizado como herramienta para promover ideas. Durante la II Guerra Mundial el Velódromo de París había un retrato del mariscal Pétain y un eslogan a favor de su régimen autoritario y antisemita. En Italia se organiza una carrera profesional en memoria de Giacomo Matteotti, militante socialista antifascista asesinado por las milicias de Mussolini. Es absurdo querer separar el deporte de la política. El ciclismo siempre transmite un mensaje. Este puede ser decidido por el poder, por el dinero o por la voluntad popular. A los periodistas se les prohíbe entrar en Palestina y la mayoría de los periodistas locales han sido asesinados. Las resoluciones de la ONU son ineficaces. Es positivo y legítimo que las personas sensibles al destino de millones de gazatíes utilicen un evento deportivo. ¡Bravo a todas las personas valientes que se manifiestan en apoyo de la causa palestina, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier evento, incluso deportivo! Trabajan por el reconocimiento de una causa justa y por una concepción democrática del deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  6. 6

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9

    Sadiq vuelve a escena
  10. 10

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Es legítimo