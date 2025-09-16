Es legítimo

Comenta Compartir

Las manifestaciones durante La Vuelta, justas y valientes, han estado dirigidas principalmente contra la participación del equipo Israel, una herramienta de propaganda cuyos vínculos con ... la extrema derecha israelí están documentados. El deporte puede ser un vector de valores y el ciclismo siempre se ha utilizado como herramienta para promover ideas. Durante la II Guerra Mundial el Velódromo de París había un retrato del mariscal Pétain y un eslogan a favor de su régimen autoritario y antisemita. En Italia se organiza una carrera profesional en memoria de Giacomo Matteotti, militante socialista antifascista asesinado por las milicias de Mussolini. Es absurdo querer separar el deporte de la política. El ciclismo siempre transmite un mensaje. Este puede ser decidido por el poder, por el dinero o por la voluntad popular. A los periodistas se les prohíbe entrar en Palestina y la mayoría de los periodistas locales han sido asesinados. Las resoluciones de la ONU son ineficaces. Es positivo y legítimo que las personas sensibles al destino de millones de gazatíes utilicen un evento deportivo. ¡Bravo a todas las personas valientes que se manifiestan en apoyo de la causa palestina, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier evento, incluso deportivo! Trabajan por el reconocimiento de una causa justa y por una concepción democrática del deporte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión