Si ahora somos juguetes del tiempo, la tendencia a ser del todo sus víctimas aumenta que aumenta. No mentía la sentencia cruel del lema clásico: «Todas hieren, la última mata». Horas y horas en profusión apuñalándonos atrozmente feroces a cada segundo, que es a cada paso. Parece como el veredicto de un torturador insomne que sabe perfectamente que nos vencerá en el reto. Horas de espera como la del tenso ajedrecista que se recome sus nervios (y ahí se gesta su derrota) ante la pachorra siniestra de su adversario. La espera es una larga paciencia de pasión contenida que violenta los nervios. Desde aquel 1954 en el que se colocó en los escaparates de las librerías la novela de Ignacio Aldecoa 'El fulgor y la sangre' (Editorial Planeta) , hay una su frase que nunca se me despega de la memoria y que asegura que «la espera está hecha de una vaga sensación de desamparo». Es verdad, según me parece. Todo, en el mundo, en que nací y he vivido, de tanto esperar, me huele a desamparo. Ahí tiene su estación de parada final el lento paseo por la avenida de las acacias, esas plantas tan delicadamente vitales, orgullos de la flora, que cualquier ataque a una sola, promueve una reacción de alerta a todo el ejército de ellas, todas puestas ya en pie de guerra y recabando la ayuda de su reserva de tóxicos con los que atacar a quienes creen (o saben de cierto) que son los agresores). No sé si hay que tenernos el mismo jadeo de defensa que a las bravas acacias. Supongo que no porque nuestra hilatura vital carece de su sensibilidad porque está de por medio la red de la conciencia teñida de jugos temerosos y así no hay quien sostenga pujos de lucha.

Beckett-Zagajewski

Desde el lugar donde esto escribo que tiene una ventana a la calle, observo una estampa diaria de espera obligada y de despilfarro de tiempo (en realidad, todo en la vida participa de ese despilfarro porque, en definitiva, todo lo que hacemos redunda en nada).

Espera y esperanza pueden tener un nudo común en la que ambas pudieran optar por una especie de fenómeno de simbiosis de muy gratificante mutua ayuda.

La estampa antedicha observada desde el ventanal tiene sabor y reflejo recordatorio de la mendicidad. Frente a un comercio, una como diría especie de vieja guardia palatina, centinela la entrada. Su relevo, en cierto modo, hace recordar el cambio de guardia de Buckingham Palace, sobre todo por la singular contaduría de las horas del reemplazo aunque, naturalmente, sin el oropel de su ritual.

Los que, por cuestión del servicio militar, tuvimos que hacer guardias, creo que sabemos de qué hablo. Nadie nunca venía a ver esos cambios. La entrada del cuartel podía tener cierta ventaja por la profusa gente y variados vehículos que por ella transitaban, pero cuando tocaba hacer guardia a las desnudas rocas, le entraba al centinela cierta comezón de lujuria meditabunda al cerciorarse, a los pocos minutos, de lo que el tiempo era, de lo que representaba, de a lo que tendría que enfrentarse según pasaban los minutos, perceptivamente a aquella lagartija, un geco muy 'sui generis' que residía en su domicilio y se daba su importancia al darse cuenta de qué manera le protegíamos, iba cogiendo confianza, ya no huía a cada movimiento, bajaba de la altura de las rocas al llano, se atrevía hasta a subir por las botas, todo un prodigio de simpatía animal.

Algunos pocos años después, allá por los primeros de los cincuenta, dos personajes de una obra de teatro universal, «Esperando a Godot» nos remuneraban de ese sentimiento de desnudez a la espera, como una daga acuchillándonos el cuello. Didi y Estragon dialogaban mientras esperaban a Godot y en su plafond, o no sé bien si en su límite de tolerancia, se nos agriaba nuestra percepción sensorial de la espera, un estar inicuo que enfermaba en malestar; el absurdo gemir de la espera que, acaso por eso vino a llamarse teatro `del absurdo' esa tal obra, cuando, pensándolo bien, lo era más de incontinencia pesarosa.

En cuanto a Zagajewski me detengo ante su atril donde cocina, digamos que la mixtura del vacío. En escena: un poeta que acude a un zadik en demanda de ayuda porque le atormenta el vacío y le faltan las palabras, que no lo dice él pero lo digo yo que sé bien lo que digo, que es por ahí por donde se infiltra ese gran oratorio de la espera, que al preguntarle el zadik «a qué ha venido a donde él», contesta el poeta que «le atormenta el vacío, la nad»a, que son muchos los días en que se ve «incapaz de escribir, ni siquiera de pensar», una especie de distimia que va cobrando fuerza en su interioridad cuando, tras «días magníficos, ricos en descubrimientos y en ensueños», siguen «semanas de silencio, de desesperación» a lo que contesta el zadik, con sonrisa estereotipada profesional, que es «un hombre feliz porque Dios le visita», y le hace ver que es él «como una casa espaciosa donde no hay más que una silla ligera. La silla está en medio del cuarto y espera. Tiene todo el tiempo del mundo» , que «la nada es la espera de la plenitud» y que «la desesperación canta en voz baja, como el petirrojo, ese pajarito que silba incluso en noviembre, hasta que caen las primeras nevada».