¡Siéntese, Francisco! Cartas al director Domingo, 7 abril 2019, 11:46

Así de imperativo. No había amigo que no me contara los males de aquel otro, o lo fatal que estaba su cuñada, o de la suerte que él mismo tuvo de que le detectaran tal 'cosa' a tiempo. Al final te asediaban, te incitaban a ir al médico, y cuanto antes. 'Tú verás', te decían amenazantes. Pasé y me senté obediente. Me miró con cara interrogante y confesé que iba «para por si acaso». No le gustó nada, deduje. Y tenía razón. Empezó preguntando si fumaba, o bebía, si dormía bien, que qué tal los orines y las heces (cuidao ahí), de cefaleas nada, rodillas y espalda también bien, la ciática desconocida, ardores casi nunca, gafas solo para leer y poco, la tensión le pareció correcta, tomó una jeringuilla enorme llena de agua y raudo le dije que oía muy bien, hubo un silencio prolongado como si estuviera decepcionado y me vi obligado a hacer una aportación: «bueno, a veces se me olvidan nombres y cosas...». Sin que hubiera terminado se lanzó satisfecho a hacerme un volante ordenándome que fuera a la primera planta. -Nombre de sus padres., me preguntó la enfermera, pensé que era una ficha pero continuó con su test: mi nombre completo, año de mi nacimiento y el actual, qué día es hoy, dónde estábamos, calle donde vivía, nombre de la ciudad..., iba bien pero cuando me preguntó en qué estación del año estábamos dije primavera en lugar de invierno, es que ha hecho tan bueno... Mañana tengo cita para que me hagan la valoración de la dependencia. Creo.

:: FRANCISCO SILVA DONOSTIA