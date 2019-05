Sí o no Sábado, 11 mayo 2019, 07:33

Todos debiéramos saber cuándo es sí y cuándo es no, si bien en ocasiones te dicen no, pero en su fuero interno es sí; pero lo ocurrido recientemente no hace al caso. Cuando haces una fechoría y te fugas, y al cabo del tiempo pides un sí, cuando debiera ser un no rotundo, sorprende que al fugado le digan sí, salvo que al venir a por el sí, le digan no, y le metan en el truyo. Reflexionar mucho y hablar poco es el secreto para aprender mucho. Dicen que el mago hizo un gesto, y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra, y el político hizo otro gesto, y desapareció el mago. Dicen que nos pasamos 25 años de nuestra vida durmiendo, y son muchos a los que les cuesta despertar. Se atribuye a Confucio, quien dijo: que habernos equivocados no significa nada, a menos que continuemos recordándolo.

:: ANTXON VILLAVERDE DONOSTIA