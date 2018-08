En el argot de los viejos rockeros del periodismo, aludir a las serpientes de verano era un tópico recurrente para inventar o exagerar sucesos y noticias asombrosas e inverosímiles que en realidad pronto se olvidaban por irrelevantes o absurdas. Servían estos 'culebrones' para vestir el erial de las páginas veraniegas y atraer lectores. Vamos, como ahora con las llamadas 'noticias falsas', los bulos de siempre, en versión friki. Muchos lectores se acordarán de Nessie, el mítico monstruo del lago Ness en Escocia, que puntualmente aparecía y desaparecía de los titulares sensacionalistas durante el mes de agosto.

Sin embargo, si repasamos las hemerotecas, las efemérides históricas demuestran lo contrario. Resulta que el calor y el buen tiempo han contribuido a acontecimientos memorables, unos heroicos, otros tremendos. Mayoritariamente bélicos. Vean ustedes como de escasez de noticias, nada. La Revolución Francesa, el comienzo de las dos Guerras Mundiales, la Guerra Civil española, la Independencia de Norteamérica, la invasión napoleónica de Rusia, que Hitler repetirá hasta en la fecha, con escasas horas de diferencia, aunque en distinto siglo. Hay hechos no menos entrelazados como la Guerra de los Seis Días, la invasión de Kuwait, los conflictos aún abiertos en el área del Golfo y el ataque a las torres gemelas de Nueva York, sin olvidar la llegada del hombre a la luna, o batallas como las Navas de Tolosa, la Armada Invencible o las mismísimas Termópilas, tuvieron lugar entre junio y septiembre. ¿Hay quien dé más?

Aunque el verano invita a la galbana, el descanso, los paseos por el campo o frente al mar, la lectura reposada o las reuniones de amigos y familiares, me temo que por no «desconectar con la palpitante actualidad», estoy temeroso y hasta alarmado de sufrir una insolación informativa. Sentado bajo la sombrilla, después de saborear una cerveza rubia y espumante, algo traspuesto por el suave ritmo del oleaje, siento que un extraño sueño me invade. Incluso imagino y hasta vislumbro noticias sorprendentes. ¡Pasen! ¡Pasen señores y vean!, como decían los titiriteros y comediantes de la antigua farsa. He aquí cómo el revolucionario Daniel Ortega, luchador contra la dictadura somocista, se pone la máscara de caudillo autoritario. Celebra el 39 aniversario de su triunfo con una Nicaragua rota, desilusionada. Hay barricadas, manifestantes y muertos. Hay paramilitares recorriendo las calles en sus vehículos con banderas. Una oposición creciente reclama elecciones, mientras Ortega trata de golpistas a los obispos que se ofrecen de mediadores.

Sigo con mis pesadillas y descubro que una ola de calor achicharra Siberia y los países escandinavos, provocando incendios forestales nunca vistos. En España Mariano Rajoy ha hecho mutis por el foro y asoman en el ruedo ibérico dos varones apostólicos, Pedro y Pablo, que le suceden. Uno por arte de birlibirloque en el Gobierno y el otro por prestidigitación, en el Partido Popular. Del esperpéntico embrollo catalán y de otros encantamientos obra de Malambruno, amén de cintas y grabaciones, mejor no mentarlos por riesgo de caer en síncope.

En otro escenario, todavía más enigmático y embrujado, vemos a Trump y Putin, unas veces riñendo y otras abrazándose, como un matrimonio en luna de miel. Nada sabemos de qué hablaron en su cita en Helsinki. Tampoco se conoce qué trataron en Singapur, el imprevisible Trump y el norcoreano Kim Jong-un, que disfrutaba lanzando misiles como si fueran chupinazos sanfermineros y, por algún hechizo tal vez de Merlín, ha dejado de hacerlo. ¿A cambio de qué? Lo ignoramos.

En mi somnolencia veo a Matteo Salvini, ministro del Interior italiano, haciendo una especie de striptease, dejándose al menos puesta una corbata de seda verde, en la portada de una revista, muy sonriente mientras dice ocurrencias tan jocosas como acabar con el euro, expulsar a los gitanos y cerrar las fronteras. Respecto a éstas supongo que no se referirá al tsunami de turistas que invade su país, sino a las oleadas de pateras repletas de subsaharianos. Hay otras noticia de las que me entero entre sueños. Bruselas cuestiona por centésima vez la viabilidad del dichoso Brexit; Israel se declara oficialmente nada menos que Estado Nacional Judío; Cuba elimina el intocable concepto de comunismo en su anteproyecto de reforma constitucional; Jamenei redobla la amenaza iraní de bloquear el Golfo Pérsico; y en Venezuela la escasez de dinero en efectivo obliga a conseguir papel moneda a un precio tres veces superior a su valor nominal.

Comprenderán ustedes que este archipiélago noticioso tan contradictorio me aturulla y marea. Inconscientemente esperaba adaptarme a la lentitud, la pereza y hasta el aburrimiento estival pero la omnipresencia de las nuevas tecnologías de este mundo hiperconectado no me lo permiten. Tal vez escapando a un cenobio cisterciense o un templo budista lo consiguiera, pero es misión imposible. De toda esta turbamulta noticieril, de cuanto dicen ocurre por ahí, incluyendo el renacer de un poliédrico futbolnacionalismo, si se me permite el vocablo, tras ser espectador del Mundial de Rusia, la noticia que más me ha impactado ha sido el drama de Nicaragua. Ver a un símbolo libertario como Ortega aferrarse al poder, cual personaje imaginado por Vargas Llosa o Roa Bastos, es sin duda desvarío de este sopor en la playa.

Ustedes me entenderán. Viejo rockero del periodismo, añoro las 'serpientes de verano' como Nessie y poder navegar en el Yellow Submarine rumbo a la Isla del Tesoro, y tomar allí con John Silver una botella de ron.

