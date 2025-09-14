Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crisis estructural

Sergi Ortiz

Donostia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:19

Los salarios en España han experimentado un preocupante estancamiento en las últimas décadas. Aunque el salario medio bruto ha aumentado desde 2008, no se ha compensado el alza del coste de la vida. Esto ha provocado una pérdida de poder adquisitivo que afecta especialmente a los jóvenes. Pese a los esfuerzos por mejorar el SMI, persiste la dificultad de llegar a fin de mes. Es necesario un cambio estructural en el modelo productivo, con sectores que ofrezcan salarios dignos. No podemos seguir aceptando que trabajar no sea garantía de una vida digna.

