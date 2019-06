Seres inhumanos

No terminas de acostumbrarte (por lo menos yo), a que el p... dinero se anteponga a todo, y cuando escribo todo, es todo. Leo con verdadero estupor que los laboratorios farmacéuticos Pfizer ocultaron que un fármaco que se estaba usando para la artritis reducía el Alzeimer en un 64%. ¿Increíble verdad? Pero cierto. ¿Y eso es legal? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué personas sin escrúpulos deciden qué enfermedades se curan y qué enfermedades no se curan simplemente para seguir haciendo caja? ¿Como la ley, tan estricta con unos, no lo es con otros? Una verdadera vergüenza de mundo donde no existe más Dios que el dinero. Y todo ello con el beneplácito de la Iglesia. Si Dios pudiera hacer algo no dejaba ni uno.