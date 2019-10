Un sentencia que aboca a la razón ENEKO ANDUEZA SECRETARIO GENERAL DEL PSE-EE DE GIPUZKOA Domingo, 13 octubre 2019, 13:22

Alo largo de estos días la Justicia resolverá los múltiples interrogantes existentes en torno al procés. Una sentencia que, sin duda, hará historia y será, o debiera ser, al menos, un punto de inflexión en el devenir de los debates territoriales existentes en el Estado, pero que, ante todo, debiera serlo para retomar la política con mayúsculas como instrumento para resolver dichos debates.

Es indudable que, sea cual sea la sentencia, nadie podrá negar que, el juicio, ha cumplido con las máximas garantías judiciales. Que ha sido absolutamente justo y ha contado con la más estricta transparencia en base a los parámetros que marca la Carta de los Derechos Fundamentales y la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. A partir de ahí sólo hay un único camino: el respeto absoluto a la sentencia y el acatamiento de la misma. Si no se acatara por una parte de la sociedad, no sólo quedarían en evidencia, sino que deberían hacérselo mirar muy seriamente como demócratas.

Lo que está claro es que dicha sentencia debe abrir un proceso de profunda reflexión entre los soberanistas. Al fin y al cabo, el procés no ha dejado de ser un nuevo ejemplo del mal entendido derecho a decidir como instrumento democrático para la resolución de debates territoriales infinitamente más complejos que cualquier otra cuestión que pueda dilucidarse con un voto favorable o contrario, sin una mayoría suficiente. Otro ejemplo más a añadir al error de aplicar soluciones simplistas, como en el Brexit. Supuestos remedios que no son más que elementos tractores para agudizar y agravar problemas. Mal negocio.

Pero que nadie se llame a engaño y vea todo desde la atalaya de quien piensa que el camino emprendido en Cataluña nada tiene que ver con los ya recorridos, y frustrados, y los que se encuentran en ciernes en Euskadi, ya sea en forma de lo que algunos llaman nuevos estatus, o en la mera estrategia de los partidos nacionalistas y alguno que, sin serlo, se abraza si no a su ideología, sí a las herramientas que proponen para alcanzar su objetivo, como ocurre con Elkarrekin Podemos, sin ir más lejos.

Llevamos décadas en un continuo ensayo-error, abocados a la obsesión soberanista de alcanzar sus objetivos, cueste lo que cueste, en una espiral de caminos que, además de traer consecuencias lamentables, no ha provocado otra cosa que una permanente ola de frustración. Frustración, consecuencia erróneamente atribuida, a la aplicación de las herramientas del Estado democrático y de derecho, que por si algunos no se habían dado cuenta, no dejan de ser las herramientas fundamentales y el marco de convivencia de nuestra sociedad.

Tanto en el procés como en la tramitación del texto de ese nuevo estatus, se parte de un error de base: ambos confluyen en una consulta habilitante, en un referéndum, que no es otra cosa que la apertura a un supuesto derecho de autodeterminación o un derecho a la independencia que choca frontalmente con el marco constitucional y la legalidad vigente. En el caso de Euskadi, la obsesión permanente de los nacionalistas sigue siendo reflejar en un texto, que posteriormente deberá ser sometido a votación de acuerdo a ese erróneo concepto de derecho a decidir, los sentimientos de una parte de la sociedad haciendo de la parte un todo y queriendo hacer verdad absoluta lo que únicamente representa a una parte de la sociedad vasca.

Una vez más la exclusión, la obsesión por homogeneizar una sociedad que, precisamente, es rica por todo lo contrario, por su diversidad, por su pluralidad, por las diferentes maneras de ser y sentirse vasco. Una vez más, la obsesión por imponer un sentimiento homogéneo de nación. Una vez más, la eterna obsesión por negar la integración a quién piensa diferente, a un nacionalismo que alimenta expectativas nacionales que, hasta la fecha, sólo han provocado continuos y profundos enfrentamientos.

En los próximos días se pondrá punto y final, o seguido, quién sabe, a un nuevo intento por imponer las tesis de un nacionalismo absolutamente escorado de la realidad. Ese nacionalismo catalán, moderado y hasta un punto liberal, integrador a medias si me apuran, ha pasado de ser ejemplo en los pasos a dar por otros nacionalismos, como el vasco, a sentarse en un banquillo por abocar a toda una sociedad al enfrentamiento por la vía de la violencia y a la instrumentalización más pura de las instituciones en la búsqueda de la consecución de sus aspiraciones nacionales.

Lo deseable sería que la sentencia fuera el punto y final, ese punto de inflexión que diera paso a las reformas estatutarias como vía para la mejora del autogobierno, sin que ello condicione una reforma constitucional o constituya una extralimitación de nuestro marco legal vigente. Se trata de buscar un marco de convivencia en el que quepamos todos, una garantía para preservar nuestros derechos sociales